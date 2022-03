Kylian Mbappé brille sur le terrain depuis plusieurs mois avec le maillot du PSG. L’attaquant enchaîne les performances de haut vol avec des buts et passes décisives à la pelle. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts, il est également le meilleur passeur du championnat – à égalité avec son coéquipier Lionel Messi – avec 10 offrandes.

Lors du festival offensif du PSG sur la pelouse de Lille le 6 février dernier (1-5), Kylian Mbappé avait ponctué la soirée d’une magnifique frappe enroulée de l’extérieur de la surface qui n’avait laissé aucune chance à Ivo Grbic. Une réalisation qui est nommée pour devenir le plus beau but du mois de février. L’international français est en concurrence avec Romain Hamouma (ASSE) et sa frappe en pleine lucarne contre Montpellier, Arkadiusz Milik (OM) et son retourné acrobatique contre Metz ainsi que Martin Terrier et la belle action collective du Stade Rennais contre Troyes. Enfin Lucas Perrin et sa reprise de volée dans la surface contre Saint-Etienne. Pour voter pour Mbappé, c’est par ici.