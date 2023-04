L’équipe de France féminine d’Hervé Renard a réussi sa trêve internationale. Après une victoire spectaculaire face à la Colombie, les Bleues ont confirmé face au Canada.

Pour ses débuts sur le banc de l’équipe de France féminine, Hervé Renard a laissé une première très bonne impression. Après une première victoire spectaculaire face à la Colombie (5-2) vendredi dernier, les Bleues affrontaient un adversaire beaucoup plus relevé ce mardi au Mans en match amical. Opposées au Canada, championnes olympiques en titre, les Française ont signé une victoire de prestige (2-1) à trois mois de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet au 20 août 2023).

Geyoro une nouvelle fois buteuse

Pour ce match de gala, Hervé Renard avait décidé d’aligner cinq joueuses du PSG au coup d’envoi : Constance Picaud, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro et Oriane Jean-François. Sérieuse et appliquée, l’équipe de France féminine a ouvert le score en début de seconde période grâce à la Parisienne Grace Geyoro (1-0, 51′). Son deuxième but de ce rassemblement après celui face à la Colombie vendredi dernier. Après l’heure de jeu, Léa Le Garrec a inscrit le deuxième but français (2-0, 64′). L’ancienne Parisienne, Jordyn Huitema, avait redonné espoir à sa sélection en profitant d’une erreur de la gardienne, Constance Picaud (2-1, 71′). Les Bleues s’imposent finalement sur le score de 2-1 et préparent au mieux leur Coupe du monde 2023 où elles affronteront le Brésil, la Jamaïque et le Panama dans le groupe F.