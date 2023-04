L’Équipe de France féminines affrontait la Colombie ce vendredi soir pour la première d’Hervé Renard. Une rencontre amicale qui a tourné à l’avantage des Bleues, non sans mal.

C’est une nouvelle ère du côté de l’Équipe de France féminines. Après pas mal de remous, Corine Diacre a finalement quitté son poste de sélectionneuse. Un mandat qui aura tout de même duré six ans. Pour lui succéder, la FFF a décidé de faire appel à Hervé Renard. Et ce dernier a vécu son tout premier match sur le banc tricolore ce vendredi face à la Colombie en terre clermontoise.

Grace Geyoro décisive

Le nouveau sélectionneur avait notamment décidé d’aligner trois joueuses du PSG d’entrée : Elisa De Almeida en charnière centrale avec la capitaine Wendy Renard, Grace Geyoro dans l’entrejeu et Sandy Baltimore sur le front de l’attaque. Et tout ne débutait pas de la meilleure des façons pour l’Équipe de France puisque ce sont les visiteuses qui ouvraient la marque par l’intermédiaire d’Arias (0-1, 36′), avant qu’Usne ne creuse l’écart un quart d’heure plus tard (0-2, 50′). On se disait alors que l’aventure d’Hervé Renard aurait pu mieux commencer. C’était sans compter sur Delphine Cascarino (51′) et Eugénie Le Sommer (56′) qui permettaient aux siennes de recoller au score en quelques minutes. Les deux joueuses s’offraient même un doublé chacune. D’abord Le Sommer (3-2, 59′) puis Cascarino (4-2, 73′). Enfin, afin de parachever cette première, Grace Geyoro y allait également de sa réalisation au bout du bout (5-2, 90′). Un résultat positif donc qui devrait permettre aux filles d’Hervé Renard, et lui-même, d’engranger de la confiance à quelques mois de la Coupe du monde féminine qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochain.