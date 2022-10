Grace Geyoro, formé au PSG, est l’une des cadres de la section féminine des Rouge & Bleu. Capitaine la saison dernière, la milieu de terrain fait partie d’un groupe de capitaines qui tournent cette saison (Dudek, Lawrence, Diani et Geyoro). Cet été, elle aurait aimé quitter son club formateur pour rejoindre Chelsea. Mais elle a été retenue par sa direction. Clin d’œil du destin, elle retrouvera le club anglais lors de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Dans une interview accordée à l’AFP, Geyoro est revenu sur son souhait de signer à Chelsea.

« Le PSG c’est mon club de cœur, tout le monde le sait«

« Quand on sort de l’Euro en Angleterre, avec une ambiance incroyable dans le pays du football, forcément on a envie de retrouver ça. Cela a pu y contribuer mais ça n’a pas été la seule raison. De la rancœur envers le PSG ? On a discuté avec la direction, aujourd’hui il n’y a pas de rancœur, non. Je suis sous contrat (jusqu’en 2024, ndlr), Paris c’est mon club de cœur, tout le monde le sait. Je devais rebondir le plus vite possible car le championnat et la Ligue des champions arrivaient très vite, j’ai réussi à le faire. Le premier match de la phase de poules de l’UWCL contre Chelsea ? Je n’ai même pas eu le temps de voir le tirage qu’on m’avait déjà envoyé plusieurs messages ! C’est sûr que ça allait faire un peu parler. La vie fait bien les choses, il fallait que je tombe sur Chelsea en phase de poules, c’est comme ça (sourires). Ce sont des bons matches à jouer. »

« Kheira est passée par des moments très difficiles«

Grace Geyoro a aussi évoqué sa coéquipière, Kheira Hamraoui, qui a vécu un calvaire de 10 mois après avoir été agressée en novembre dernier et lynchée sur les réseaux sociaux.

« Kheira est passée par des moments très difficiles, elle avait envie de retrouver le groupe, de s’entraîner avec lui. Aujourd’hui, elle a réussi cette première étape pour elle, c’est quelque chose de bien. En tant qu’équipe, il faut qu’on reste bien concentrées sur nos objectifs. Il ne faut pas que ça vienne perturber le groupe, mais il n’y a pas forcément de risques par rapport à ça. Le plus important c’est de garder la cohésion qu’on a essayé de créer durant la préparation d’avant-saison. » Geyoro qui veut croire que la réintégration de Kheira Hamraoui se fera sans vague. « Comme co-capitaines (avec Diani, Dudek et lawrence, ndlr), on a ce rôle-là aussi que tout se passe bien, pour elle comme pour nous.«