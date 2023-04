Cet été, le PSG devrait être actif sur le mercato. Plusieurs postes ont été ciblés pour être renforcés. Le milieu de terrain pourrait être concerné. Dans ce secteur, les Rouge & Bleu s’intéresseraient à Jude Bellingham. Un club aurait décidé de se retirer.

Jude Bellingham est l’un des joueurs les plus sollicités d’Europe. Le milieu de terrain (19 ans) réalise de belles prestations sous le maillot du Borussia Dortmund. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le BVB, il pourrait quitter le club allemand lors du mercato estival. L’international anglais est dans le viseur du PSG, de Manchester United, du Real Madrid et de Liverpool. Pour lâcher sa pépite, Dortmund attendrait pas moins de 150 millions d’euros. Une somme qui a refroidi un prétendant.

Liverpool lâche l’affaire

Selon les informations du Guardian et du Times, Liverpool aurait décidé de jeter l’éponge. Actuellement dans une saison compliquée (seulement 8es de Premier League), les Reds ne souhaiteraient pas mettre une telle somme sur un seul joueur. Liverpool voudrait utiliser cette somme afin de restructurer son effectif lors du mercato estival. Les dirigeants anglais auraient pisté des joueurs plus abordables comme Mason Mount (Chelsea), Moises Caicedo (Brighton), Matheus Nunes (Wolverhampton) ou Ryan Gravenberch (Bayern Munich). De son côté, The Telegraph confirme que le PSG est intéressé par Jude Bellingham et que Liverpool a abandonné. Chelsea, City et le Real le suivent aussi.