Geyoro et Katoto nommées pour la meilleure joueuse d’avril

Les féminines du PSG réalisent une saison historique en D1 Arkema. Les joueuses d’Olivier Echouafni sont en tête du championnat à deux journées de la fin (encore trois matches pour elles en raison du report du OL / PSG) et peuvent rêver d’un premier titre de champion de France de leur histoire. Une performance liée à un collectif bien en place, une défense de fer (seulement quatre buts encaissés) et une attaque de folie (76 buts) notamment menée par Marie-Antoinette Katoto, co-meilleure buteuse de la D1 avec 21 buts. Des prestations récompensées par la nomination de deux joueuses parisiennes pour le trophée de la meilleure joueuse du mois d’avril de la D1 Arkema. Les deux Parisiennes se nomment Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto. La troisième nommée est la Rémoise Melissa Herrera. Pour voter pour les Parisiennes, trois solutions. Twitter, Facebook et Instagram. L’attaquante parisienne a déjà remporté cette distinction en décembre.