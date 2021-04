Féminines – OL / PSG aura lieu le dimanche 30 mai à 21h sur Canal Plus

Initialement prévu le 13 mars dernier, le choc de D1 Arkema entre l’Olympique Lyonnais et les Féminines du PSG avait dû être reporté à une date ultérieure en raison de nombreux cas de Covid-19 dans l’effectif parisien. Il y a quelques semaines, la FFF avait annoncé que cette rencontre allait être reprogrammée le week-end du 29 mai, soit une semaine avant la 22ème et dernière journée du championnat. Aujourd’hui, la date officielle a été confirmée. Cette rencontre de la 16e journée de championnat aura lieu le dimanche 30 mai à 21 heures au Groupama Stadium et sera diffusée sur Canal Plus. Un match qui aura son importance pour le titre de champion de France. En effet après 17 journées disputées, les Féminines du PSG comptent un point d’avance (49 pts, +69) sur l’OL (48 pts, +55).