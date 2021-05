Pochettino : “Ce match se jouera sur notre performance”

Demain soir (21 heures, Eurosport 2), le PSG se déplace à Montpellier dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France. Une rencontre importante pour les Rouge & Bleu afin de conserver leur titre et remporter pour la 14e fois cette compétition. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté devant la presse. Extraits choisis.

La fin de saison

Pochettino : “Nous sommes en lice pour nos objectifs. Il ne reste plus beaucoup de matches et on verra à la fin de la saison. Ce qui est arrivé, c’est lié à la frustration du moment et pas à la peur de ne pas avoir de trophée. L’objectif est toujours de gagner les compétitions auxquelles nous participons et l’objectif important était la Ligue des champions. Même si nous gagnions la Ligue 1 et la Coupe, il y aura la déception de ne pas avoir gagné la Ligue des champions. En championnat nous sommes derrière Lille à trois points, en Coupe on est égalité avec les trois autres équipes. Ce serait bien de les gagner pour commencer une nouvelle saison avec une nouvelle stratégie, un nouveau plan et un nouveau projet.“

La fin de saison de Verratti et son état d’esprit

Pochettino : “Nous sommes tous très déçus. Nous avons perdu un joueur pour la fin de saison avec des matches clés à jouer. Il veut récupérer le plus vite possible et nous espérons qu’il puisse être de retour pour l’Euro avec l’Italie.“

Mbappé

Pochettino : “Il a eu une blessure et nous devons être attentifs. Il s’est très bien entraîné ces derniers jours et il est totalement prêt pour jouer demain. Sa présence dans la pré-liste pour les JO ? C’est quelque chose dont il faudra parler entre toutes les parties. Nous pensons à la fin de saison et à l’Euro. Il est sur la liste mais cela ne veut pas dire qu’il sera sélectionné. Son importance ? C’est le joueur le plus important, le plus déterminant, de l’équipe aujourd’hui. C’est un joueur important comme le montrent les statistiques. C’est difficile de se passer d’un joueur comme lui. C’est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe. Le club compte sur lui, je compte sur lui. On espère l’avoir pour beaucoup d’années.“

Montpellier

Pochettino : “C’est un adversaire difficile à jouer avec de bonnes individualités. On a eu peu de jours pour préparer ce match. C’est une demi-finale de Coupe et c’est différent du championnat. Cela se jouera sur notre performance. On espère obtenir le résultat espéré.“

Sergio Ramos

Pochettino : “Je ne vais pas répondre à cela car tout peut être sorti de son contexte et mal interprété. Cela peut avoir un effet sur mon club. C’est un joueur d’un autre club. Ce que je peux dire c’est que comme chaque équipe on veut s’améliorer à tous les postes. On est focalisés sur la fin de saison et la demi-finale de Coupe de France.“