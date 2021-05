La finale de Coupe de France à huis clos (RMC Sport)

Une semaine après la demi-finale entre Montpellier et le PSG, la finale de la Coupe de France se jouera au Stade de France. Alors que Noël Le Graët – président de la Fédération Française de Football (FFF) – espérait pouvoir accueillir du public pour cette rencontre (30% de la capacité de l’enceinte), ce ne sera finalement pas possible. En effet, comme le rapporte RMC Sport, la FFF n’a pas réussi à obtenir une dérogation au couvre-feu, qui sera étendu jusqu’à 21 heures à partir du 19 mai auprès du gouvernement et du Premier ministre Jean Castex. La finale de la doyenne des compétitions françaises se déroulera donc, sauf retournement de situation, sans public. Comme l’été dernier.