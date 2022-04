Les Féminines du PSG entament une semaine importante pour leur futur européen. Dimanche après-midi (17 heures), les joueuses de Didier Ollé-Nicolle se déplacent sur la pelouse du Groupama Stadium pour y défier Lyon en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Une semaine plus tard, le samedi 30 avril (21 heures), elles recevront les Lyonnaises au Parc des Princes. Barbora Votikova devrait être titulaire lors des deux rencontres. À deux jours de la première manche, elle s’est projetée sur cette double confrontation.

« Nous connaissons bien l’adversaire, c’est un choc historique du championnat, donc nous les connaissons bien. Et nous les avons donc affrontées déjà deux fois cette saison, et nous avons gagné la rencontre en Coupe de France. C’est une bonne chose de les connaître, mais c’est pareil pour elles. Nous sommes surtout concentrées à 100% sur nous, et nous voulons atteindre la finale de la compétition, assure la gardienne tchèque pour PSG TV. La préparation est un peu différente, surtout parce qu’au bout, il y a une finale de coupe d’Europe à disputer. On sait qu’il n’y aura pas de place à l’erreur, c’est une confrontation à élimination directe, sur deux matches certes, mais la finalité est claire. Et nous voulons aller disputer la finale à Turin.«

La numéro 30 du PSG a également évoqué le match retour, qui se jouera au Parc des Princes. Les Parisiennes pourraient encore une fois battre un record d’affluence, 20 000 billets ayant déjà été vendus à une semaine du choc. « C’est un tout, c’est l’ambiance, les supporters et le prestige de jouer dans ce stade. Les supporters nous soutiennent beaucoup et nous donnent l’impression de jouer un match à domicile, dans une ambiance folle. »