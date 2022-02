Gianluigi Buffon et son « expérience magnifique » au PSG

Gianluigi Buffon, légende du football mondial, joue encore à l’âge de 44 ans. Il évolue en Serie B dans le premier club de sa carrière. Le portier a joué pratiquement toute sa carrière en Italie. Il n’a quitté son pays natal qu’un an, pour jouer au PSG lors de la saison 2018-2019. Une expérience magique pour lui, comme il l’a expliqué à Canal Plus. Il a aussi évoqué les chances des Rouge & Bleu en Champions League, l’avenir de Kylian Mbappé.

Le PSG peut remporter la C1 ?

« Si tu regardes les joueurs, les individualités, il n’y a aucune équipe meilleure que le PSG. Tout du moins ces deux ou trois dernières années. Mais malheureusement, dans un sport collectif, beaucoup d’autres facteurs entrent en compte.«

Il prend la défense de Pochettino

« La tâche de l’entraîneur est difficile. Car être entraîneur du PSG, c’est la chose la plus compliquée du monde. Je ne comprends pas pourquoi la presse critique toujours l’entraîneur. Tuchel ça n’allait pas, Pochettino non plus…Les gars, tranquille ! C’est compliqué de trouver un équilibre avec toutes ses individualités. Ce n’est pas simple.«

L’avenir de Mbappé

« Pour moi, comme je suis constitué, je n’ai jamais voulu être ordinaire et comme les autres. J’ai toujours pensé pouvoir faire quelque chose de spécial par rapport aux autres, quelque chose de différent. Et si j’étais Mbappé… Bordel je suis au PSG ! Ils ont eu une confiance incroyable en moi, ils me paient beaucoup, je suis un joueur important, je suis jeune, le PSG n’a jamais remporté la Ligue des champions… Mon défi, c’est celui-là ! Je n’aurai pas d’autre objectif. Je reste au PSG pour remporter la Ligue des Champions. Selon moi, Kylian doit penser à cela. Mais il doit aussi se sentir aimé. Les joueurs ont un certain ego, et cet égo doit être nourri. Le club et les supporters doivent lui faire ressentir qu’il est important.«

Son année au PSG

« Une expérience magnifique. D’abord car c’était ma première expérience à l’étranger. Ensuite, car je suis arrivé à Paris et j’ai senti de la part des supporters du PSG un amour et une estime que je ne pensais pas déjà mériter car ils ne me connaissaient pas. Dès le premier jour, j’ai ressenti cela. Même dans la rue quand je me promenais. Ça m’a rendu heureux. J’ai vu la passion et la ferveur des supporters du PSG. Les gens ont beau dire que le PSG est une équipe de marionnettes, mais les fans ont une véritable passion pour le club. Ça a été formidable.«