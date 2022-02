Donnarumma dithyrambique sur le PSG et ses coéquipiers

Le PSG s’est imposé de bien belle manière face au Real Madrid ce mardi soir dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Les Rouge & Bleu ont réussi une belle partition collective mais n’ont réussi à faire la différence qu’en fin de rencontre grâce à l’inévitable Kylian Mbappé. Gianluigi Donnarumma n’aura pas eu grand chose à faire en face puisque les Madrilènes n’auront pas cadré un seul tir au cours de ce match. Interrogé avant ce choc par le quotidien The Telegraph, « Gigio » est longuement revenu sur son arrivée, sa joie d’être à Paris et dans cette équipe très ambitieuse.

« Le PSG me suivait depuis longtemps, ils m’ont toujours fait sentir que j’étais important ! Je savais que tout le monde ici avait une grande confiance en moi parce que c’est un environnement incroyable.

Il y a une équipe extraordinaire, de grandes ambitions, donc toutes ces choses signifiaient que le PSG faisait partie de mon destin !

L’influence de Buffon ? Même quand il était encore en sélection, il m’a parlé du club, il m’a toujours dit du bien du club, du PSG, de ses qualités et de ses défauts. Il m’a toujours parlé en bien du club, du PSG, de son histoire, de Paris en tant que ville, et tout cela, a rendu mon choix encore plus facile !

Navas ? Il n’y a pas de rivalité, juste une bonne concurrence.

Jouer avec les stars du PSG ? Ces joueurs m’ont laissé une sacrée impression ! Maintenant, j’ai l’habitude de m’entraîner avec eux et je fais de mon mieux pour qu’ils aient le plus de mal possible à marquer. Je fais de mon mieux pour qu’il soit le plus difficile possible pour eux de marquer. Il est clair que les gens attendent beaucoup de nous. Mais disons que nous gérons bien cette pression, nous savons que nous pouvons faire de grandes choses, nous restons calmes et nous travaillons durement ensemble pour aller le plus loin possible et – éventuellement – gagner la Ligue des Champions ! »