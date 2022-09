Contrairement à son prédécesseur, Christophe Galtier a tranché sur la question des gardiens. Le coach du PSG a décidé de placer Gianluigi Donnarumma comme numéro 1. Le portier italien a donc débuté toutes les rencontres depuis le début de la saison. Et il semble avoir retrouvé un bon niveau. Ce week-end, le champion d’Europe 2021 a sauvé son club en stoppant le penalty d’Islam Slimani. « Selon la trajectoire du ballon, le tir sur la cage parisienne affichait une valeur expected goal cadré subi de 0,9904 ; il avait donc 99% de chances de faire mouche à cet endroit précis« , indique le site de la Ligue 1.

Le meilleur pourcentage d’arrêt en Ligue 1

Depuis le début de la saison, le numéro 99 du PSG est celui qui a réalisé le plus de clean sheets (4). Il affiche également le meilleur pourcentage d’arrêts (minimum 10 parades) avec 85,7%. Il devance le portier de Strasbourg, Matz Sels (78,1%), et le titi parisien Mory Diaw (76,7%). Alexander Nübel (AS Monaco, 75%) et Brice Samba (RC Lens, 73,1%) complètent le top 5.

% d’arrêts cette saison (au moins 10 arrêts) :

1. Gianluigi Donnarumma (PSG), 85,7%

2. Matz Sels (RC Strasbourg Alsace), 78,1%

3. Mory Diaw (Clermont Foot), 76,7%

4. Alexander Nübel (AS Monaco), 75%

5. Brice Samba (RC Lens), 73,1%

Précis sur ses dégagements sur six mètres

Le gardien du PSG est aussi très précis sur ses dégagements sur six mètres. En effet, il a réussi 96,2% de ses dégagements. Il devance Steve Mandanda (Rennes, 95,5%) et Anthony Lopes (Lyon, 89,5%). Il est deuxième au pourcentage des passes réussies pour un gardien de Ligue 1 avec 88,5%. Seul l’ancien parisien, Marcin Bulka, le devance (91,3%).

% de dégagements au pied réussis sur 6 mètres cette saison :

1. Gianluigi Donnarumma (PSG), 96,2%

2. Steve Mandanda (Stade Rennais), 95,5%

3. Anthony Lopes (OL), 89,5%

4. Bingourou Kamara (MHSC), 88,9%

5. Marcin Bulka (OGC Nice), 87,5%

% de passes réussies cette saison :

1. Marcin Bulka (OGC Nice), 91,3%

2. Gianluigi Donnarumma (PSG), 88,5%

3. Rémy Riou (OL), 81,6%

4. Jonas Omlin (MHSC), 81,5%

5. Maxime Dupé (Toulouse FC), 81,4%