Arrivé l’été dernier au PSG, Gianluigi Donnarumma a dû partager les buts la saison dernière avec Keylor Navas. Une alternance qui fonctionnait bien au début mais qui ne plaisait pas aux deux portiers. À l’issue de la saison 2021-2022, les deux ont expliqué qu’ils ne souhaitaient pas revivre la même chose une année de plus. Nouveau coach parisien, Christophe Galtier a fait un choix. L’Italien est le numéro 1, le Costaricain numéro 2. Dans une interview accordée à Prime Video, l’ancien milanais est revenu sur sa première saison parisienne, Christophe Galtier, son jeu… Extraits choisis.

Sa première saison au PSG

« La saison passée a été difficile pour moi, mais j’étais heureux d’être-là. Je fais partie d’un grand club, d’une grande équipe.«

Sa faculté de se mettre rapidement au sol malgré sa grande taille

« On me le dit souvent. C’est l’une de mes qualités. Je suis très grand mais très rapide et je travaille dessus. C’est l’une de mes plus grandes qualités vue ma taille. Mes sorties loin de mon but ? Oui je tente toujours d’aider mes coéquipiers dans la profondeur. Mais un malentendu peut arriver. Ici, il y a eu une explication de texte, qu’est-ce qu’il t’a dit ? (Ramos contre Montpellier, ndlr) Il m’a dit qu’il regardait ailleurs et qu’il ne s’attendait pas à ce que je sorte. Mais ce sont des choses qui arrivent sur le terrain. L’important est de rester toujours unis. Sergio a fait l’histoire du football. C’est quelque chose. Mais il cherche toujours à m’aider. Nous parlons souvent avec les autres défenseurs comme Marquinhos ou Kimpembe. Nous sommes satisfaits de notre parcours.«

Tu ne doutes jamais ?

« Non. Je suis très sûr de moi. Quand je joue avec les pieds, il peut m’arriver de faire des erreurs. Cela ne devrait pas, mais ça arrive. Quand je prends des risques, il faut que cela soit efficace. Sinon c’est inutile de prendre des risques. Quand je prends des risques, ça doit en valoir la peine. »

Christophe Galtier

« Dès le début de la saison, il a été clair avec nous (sur le poste de numéro 1, ndlr). C’est ainsi, il est direct. Il sait ce qu’il veut de son équipe. Nous sommes très contents et nous le suivons bien. Et ça se voit déjà sur ces premiers matches car nous produisons un jeu attrayant, efficace. Nous sommes contents du début de saison et nous cherchons à continuer cela. »

Le penaltygate

« Je l’ai dit à Kylian et Ney, s’ils veulent, moi je peux tirer le penalty. Ce sont des choses qui arrivent dans les grandes équipes. Il n’y a aucun problème. Ça s’est vu lors du dernier match contre Lille. L’équipe est unie, elle avance et s’aide toujours. Kylian et Ney sont deux joueurs incroyables et intelligents. Ils ont de très bons rapports. L’important était de tirer cela au clair et d’être unis. D’avancer ensemble vers le même objectif. C’est le plus important.«