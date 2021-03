Le groupe du PSG : Navas, Rico, Letellier – Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Pembele, Kehrer, Kurzawa, Bakker – Danilo Pereira, Paredes, Gueye, Draxler, Verratti, Michut, Simons, Di Maria, Rafinha – Sarabia, Mbappé, Icardi.

On change une équipe qui s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League aux dépens du FC Barcelone. Ce soir, le onze parisien va évoluer, Mauricio Pochettino va chercher apporter de la fraicheur physique et mentale contre le FC Nantes (19e) afin de prendre trois précieux points. Ce sera sans Juan Bernat ni Neymar (reprise) ou Moise Kean (Covid). Autres défections actées : Ander Herrera (gêne musculaire à la cuisse) et Alessandro Florenzi (gêne à l’adducteur droit). Au poste de latéral droit, c’est donc Colin Dagba qui est attendu. Cela devrait aussi changer à gauche, Abdou Diallo ayant prouvé qu’il était meilleur latéral que Layvin Kurzawa. Dans l’entrejeu, Danilo Pereira pourrait être titularisé. Il est aussi probable que Marco Verratti soit ménagé et donc sur le banc au coup d’envoi. Rafinha est son remplaçant naturel. Enfin, Angel Di Maria, voire Pablo Sarabia, sont des titulaires en puissance.

Coté nantais, on remarquera l’absence de véritable latéral droit. Sébastian Corchia, Fabio et Dennis Appiah (contrairement à ce que met L’Equipe) sont indisponibles pour ce match contre le PSG. C’est le jeune Abdoulaye Sylla qui devrait évoluer dans cette zone dévolue à Kylian Mbappé.

Feuille de match possible du PSG / FC Nantes

29e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 14 mars 2021 à 21 heures au Parc des Princes | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Abed – VAR : Hamel