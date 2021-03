Rabesandratana : “Di Maria, 87 buts et 104 passes décisives au PSG, ça classe le bonhomme”

Angel Di Maria s’est engagé vendredi avec le PSG pour une saison supplémentaire avec une année en option. Le Fideo, au club depuis 2015, sera donc Rouge & Bleu jusqu’en 2022 voire 2023. Il y achèvera sa carrière européenne. C’est son souhait. Heureux à Paris, l’international argentin a consenti à une baisse de salaire. Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG devenu consultant France Bleu Paris, a commenté cette prolongation de contrat.

“Di Maria c’est 248 matches au PSG pour 87 buts et 104 passes décisives, ça vous classe un petit peu le bonhomme ! Je suis très heureux de le voir resigner au PSG. C’est un élément très important qui a su porter l’équipe dans des moments où on attendait plutôt Mbappé ou Neymar. On sait que c’est un affectif, un peu boudeur. De temps en temps, il ressent le besoin d’être considéré. Tuchel l’avait très bien fait en l’intégrant dans les Quatre Fantastiques. Cela l’avait boosté comme jamais et remis sur de bons rails après une irrégularité. Je lui souhaite de briller. Aujourd’hui il va retrouver du temps de jeu, il faut qu’il se remette physiquement”, a commenté Eric Rabesandratana sur les ondes ce dimanche matin.