Giuly est persuadé que Messi réussira au PSG

Ce dimanche soir, 21h00 (Prime Video) le PSG reçoit l’Olympique de Marseille dans son antre du Parc des Princes pour ce qui représente le choc de la 32e journée de Ligue 1. Forcément, après les deux derniers succès franciliens face à Lorient (5-1)et Clermont, (6-1) on s’attend à voir la MNM aussi flamboyante face au rival olympien. Lionel Messi, qui se mue toujours autant dans la peau du passeur, sera, par exemple, scruté avec grande attention.

La Pulga, qui n’a inscrit que trois petits buts en Ligue 1 cette saison, n’a toujours pas trouvé la bonne carburation sous la tunique parisienne. Certains estiment même qu’il devrait plier bagages dès cet été et que son arrivée est, d’ores et déjà, un échec cuisant. Interrogé sur le cas de la star argentine, Ludovic Giuly a une toute autre lecture des choses. Pour l’ancien parisien et barcelonais, si Messi reste au PSG à l’issue du prochain mercato, il y a fort à parier qu’il redorera son blason auprès des supporters rouge et bleu.

« S’il reste au PSG, je pense que ce sera un top. Parce que c’est un gagneur. On a tous eu beaucoup d’attentes en Léo à son arrivée. Je ne connais pas son avenir, mais s’il reste au PSG ce sera un top. C’est un professionnel et c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Forcément, il n’a pas encore digéré la séparation avec le FC Barcelone. Cela n’est pas évident, il arrive dans un contexte qu’il ne connait pas, il ne connait pas, ou très peu, le championnat de France. Tout ça fait qu’il a été moins bien dans sa tête. Mais, en le connaissant, je sais qu’il est revanchard et que c’est un professionnel », a estimé Ludovic Giuly dans des dires livrés à Foot Mercato.