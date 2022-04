Stats CS – Histoire et statistiques autour de PSG / OM

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Marseille en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra faire sans cinq joueurs, Abdou Diallo (adducteur), Ander Herrera (oeil), Layvin Kurzawa (lombalgie et mollet), Julian Draxler (ménisque) et Leandro Paredes (pubalgie). Mais l’entraîneur argentin pourra compter sur la « MNM », qui reste sur onze buts sur ses deux derniers matches. Pour affronter les Olympiens, le technicien devrait aligner la même équipe que contre Clermont, à l’exception de Marquinhos qui retrouvera sa place au côté de Presnel Kimpembe en défense centrale. À quelques heures de cette affiche, petit historique entre les deux clubs.

L’historique en faveur du PSG

Classico acte 102 ! Le PSG domine son rival avec 45 victoires, 23 nuls et 33 défaites. Quand on se penche uniquement en Ligue 1, c’est plus équilibré. En 84 rencontres, les Rouge & Bleu se sont imposés 32 fois, ont perdu 32 fois et concédé 20 nuls. Les Parisiens ont marqué 112 buts en 84 matches, contre 104 pour l’OM. Si on ne regarde que les affrontements au Parc des Princes en championnat, le PSG est largement dominateur avec 21 victoires pour 11 nuls et 10 défaites (63 buts pour, 40 contre). Quatre clubs, en plus de Marseille, ont atteint le cap symbolique des 100 rencontres face à Paris à ce jour : Bordeaux (110 matches), Monaco (108 matches) et Lyon (104 matches) et Nantes (102)

Les joueurs à suivre : Marquinhos / Marco Verratti

Le PSG / OM de ce dimanche 17 avril 2022 sera spécial pour Marco Verratti. Annoncé titulaire pour ce choc, le milieu de terrain va entrer dans l’histoire du PSG et des Classicos. En effet, depuis son arrivée à Paris durant l’été 2012, l’international italien a joué 18 matches contre Marseille. Il est à égalité avec Sylvain Armand pour le plus grand nombre de matches joué contre l’OM du côté du PSG. En jouant ce soir, il deviendra donc seul recordman. En 18 matches, il en a gagné 13 matches, concédé 4 nuls et perdu une seule fois. Petit bémol, il n’a pas encore marqué contre Marseille. Rendez-vous ce soir pour changer ça ?

De retour dans le groupe pour ce PSG / OM, Marquinhos est le véritable porte-bonheur des Rouge & Bleu dans le Classico. Le capitaine parisien a joué 16 classicos pour aucune défaite ! Il en a remporté 13 et concédé 3 nuls. Il est seul joueur dans ce cas dans l’effectif du PSG. Il se rapproche aussi de Sylvain Armand, qui a disputé 18 classiques, juste devancé par Marco Verratti.

Les deux classicos de la saison 2002-2003 et le récital Ronaldinho

La saison 2002-2003 a été marquée par deux masterclass de Ronaldinho contre Marseille. Au match aller, le 26 octobre 2002 au Parc des Princes, Le Brésilien s’offre un doublé avec un coup franc (15e) et un penalty (37e). Martin Cardetti va tripler la mise dans les dix dernières minutes de la rencontre (81e) pour offrir un succès probant au club de la capitale. Lors du match retour, le 9 mars 2003, Ronaldinho va enchanter les supporters avec une prestation XXL. Après un but de filou de Jérôme Leroy (27e), le Brésilien va intercepter une mauvaise passe au centre du terrain. Il va remonter rapidement le terrain pour se retrouver en face-à-face avec le gardien marseillais. Il pique son ballon et marque un but d’anthologie (56e). Il réalisera une autre action de grande classe mais se fera « piqué » le but par Jérôme Leroy (87e). Deux victoires 3-0 signées du talent de Ronaldinho.