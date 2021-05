Navas : “Nous reviendrons avec enthousiasme et force renouvelée”

Après une lutte acharnée avec le LOSC pour le titre de champion de France, le PSG termine finalement dauphin, à un point du leader lillois. Une saison marquée par de nombreux échecs en championnat, notamment à domicile (5 défaites sur 8). Mais dans cet exercice 2020-2021, le club de la capitale a pu compter sur un Keylor Navas déterminant et décisif dans toutes les compétitions. Via son compte Instagram, le portier parisien a exprimé sa déception avant de se projeter sur la saison suivante.

“Une saison difficile se termine dans laquelle nous aurions aimé donner plus de joie aux supporters, qui nous ont toujours accompagnés et encouragés, mais cela n’a malheureusement pas été possible. Nous avons tout laissé sur le terrain et nous nous sommes battus jusqu’au bout, que personne n’en doute. Je remercie Dieu pour nous avoir aidés à arriver jusqu’ici. Nous reviendrons avec enthousiasme et force renouvelée à la recherche de nouveaux défis. Sur le plan personnel, je ne peux que vous remercier d’avoir été reconnu comme le meilleur gardien de but et de m’avoir inclus dans le onze type de la ligue. Ça a été le mérite de tous.”