Le PSG a actuellement un effectif de 37 joueurs

Demain c’est jour de reprise officielle pour le PSG au centre d’entraînement Ooredoo. Evidemment, celle-ci ne concernera que les non appelés en sélection pour l’Euro ou la Copa América (trois semaines de vacances sont accordées au moins aux joueurs). Comme de coutume les joueurs débuteront par une une batterie de tests physiques à l’hôpital et au camp des Loges. Ensuite il s’agira de faire un travail foncier, celui qui a tant manqué la saison dernière. Il sera temps aussi de déterminer qui restera au club, et avec quel projet. Car sans compter Gigio Donnarumma virtuellement sous contrat avec le PSG ou Achraf Hakimi ni Sergio Ramos (pressentis), 37 éléments constituent actuellement l’effectif Rouge & Bleu. Autant dire que ça va… beaucoup bouger dans les semaines à venir en termes de mercato. On remarquera en passant que le club de la capitale se distingue par sa quantité de gardiens de but… Un point sur les joueurs et les durées de contrat :

Gardiens de but (7+1) : Navas (34 ans/2024), Areola (28 ans/2023), Rico (27 ans, 2024), Bulka (21 ans/2025), Letellier (30 ans/2022), Innocent (21 ans/2023), Franchi (18 ans/2023), Donnarumma

(10) : (22 ans/2024), (24 ans/2023), (18 ans/2024), (27 ans/2024), (25 ans/2024), (25 ans/2024), (16 ans, 2023), (28 ans, 2025), (28 ans, 2024), (21 ans/2023) Milieux de terrain (12) : Paredes (27 ans, 2023), Danilo Pereira (29 ans, 2025), Gueye (31 ans, 2023), Verratti (28 ans, 2024), Wijnaldum (30 ans, 2024), Rafinha (28 ans/2023), Herrera (31 ans/2024), Simons (18 ans/2022), Fadiga (20 ans/2022), Michut (18 ans/2025), Gharbi (17 ans/2022), Dina Ebimbe (20 ans/2023)

