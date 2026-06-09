Gonçalo Ramos évoque son rôle de supersub avec le PSG et le Portugal

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Gonçalo Ramos n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque des Rouge & Bleu. Supersub de très grande qualité, l’international portugais a plus de mal quand Luis Enrique décide de le titulariser. Convoqué avec la sélection portugaise pour participer à la Coupe du monde, sa deuxième après celle de 2022 où il avait éclaté aux yeux du monde avec un triplé contre la Suisse (6-1) alors qu’il avait été titularisé à la place de Cristiano Ronaldo par Fernando Santos. Dans une interview accordée à Record, Gonçalo Ramos s’est confié sur son rôle de supersub en club et en sélection.

« Je peux toujours apporter ma contribution, ça a toujours été le cas »

« Je peux toujours apporter ma contribution, ça a toujours été le cas. En sélection, Cristiano Ronaldo n’a plus besoin d’être présenté. Dès ma première année au PSG, Mbappé était là. Aujourd’hui, il y a Ousmane Dembélé, qui lui aussi n’a plus besoin d’être présenté. Malgré ce niveau d’excellence, je peux faire la différence, être décisif et aider. C’est la preuve de ma mentalité, de ma résilience et de mes qualités. »