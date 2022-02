Indisponible depuis le 28 novembre dernier et une rencontre à Saint-Etienne pour cause de blessure à la cheville, Neymar Jr a fait son grand retour sur les terrains à l’occasion du match aller des 8es de finales de la Ligue des Champions face au Real Madrid avec une passe décisive à la clé (1-0). L’Auriverde a enchaîné par la suite avec un but lors de la défaite du PSG contre le FC Nantes (3-1, 25e journée de Ligue 1).

De bon augure pour la suite de la saison et le sprint final qui s’annonce avec le match retour face aux Merengues le 9 mars prochain en ligne de mire. À désormais 30 ans, il reste encore quelques belles années au numéro 10 parisien, lui qui est sous contrat avec son club du PSG jusqu’en juin 2025 (plus une année en option). Mais celui-ci commence d’ores et déjà à penser à sa fin de carrière. Interrogé sur ce qu’il comptait faire après son départ du PSG, le Ney a expliqué qu’il hésitait entre revenir au Brésil ou découvrir un nouveau championnat du côté de la MLS :« J’ai aussi très envie de jouer auxÉtats-Unis, au moins une saison. C’est un championnat court.Tu as trois ou quatre mois de vacances», avait-il notamment lancé pour le podcast Fenomeno.

Une prise de parole qui n’est pas vraiment passée inaperçue chez les Américains. En effet, Don Garber, commissaire de la MLS, a répondu directement à Neymar lors d’une conférence de presse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les motivations affichées par le Brésilien ne sont pas vraiment du goût de ce dernier : « Nous n’avons pas besoin de faire venir un grand joueur à la fin de sa carrière parce qu’il a décidé qu’il voulait prendre sa pré retraite en MLS. S’ils ne viennent pas ici pour jouer et contribuer de manière significative à nos équipes et à notre League, respecter le championnat et ses fans, sinon nous ne voulons pas d’eux en MLS. »