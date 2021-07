Ce dimanche à 20h (Amazon), le PSG disputera son premier match officiel de la saison 2021-2022. À cette occasion, les Rouge & Bleu affronteront le LOSC (champion de France 2021) – à Tel-Aviv (Israël) – dans le cadre du Trophée des Champions. Pour lancer sa saison, le club de la capitale aura pour objectif de remporter cette coupe pour la onzième fois de son histoire. Et à deux jours de cette affiche, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – s’est présenté devant les médias ce vendredi après-midi. Extraits choisis.

La préparation du PSG

Pochettino : “Nous avons travaillé dur pour avoir le même niveau tactique et physique. Les jeunes ont joué avec l’équipe première, c’était important pour eux. Maintenant c’est la vraie compétition. On n’a pas tout l’effectif mais il n’y a pas d’excuse.”

Le Trophée des Champions, un match qui arrive tôt ?

Pochettino : “La finale arrive à ce moment-là et on doit s’adapter. On ne peut pas choisir le moment. On n’a pas l’effectif au complet mais on ne doit pas avoir d’excuse avant cette finale.”

Les jeunes vont-ils avoir une place dans l’effectif cette saison ?

Pochettino : “Ils ont eu un rôle fondamental dans cette préparation. Ils ont un grand futur dans le centre de formation. Maintenant, on doit attendre la fin du mercato pour voir les espaces dans l’effectif. Mais on continuera à voir les joueurs. Et eux, ils doivent continuer à travailler pour avoir des chances à l’avenir.”

Les internationaux seront-ils du voyage ?

Pochettino : “Avec les différents staffs (médical et de performance), nous sommes en train d’analyser et voir la situation de ces joueurs. On verra demain la situation de chacun pour voir s’ils feront le déplacement.”

Une revanche face au LOSC ?

Pochettino : “Ce n’est pas une revanche contre Lille mais contre nous-mêmes, car on a perdu la Ligue 1 et en demi-finales de Ligue des champions. Ce sont des goûts amers qui nous restent. On va tout faire pour changer cette situation. On sait qu’on n’a pas tout l’effectif pour ce match mais il n’y a pas d’excuse et on fera tout pour gagner ce titre.”

Au sujet d’Hakimi et son intégration

Pochettino : “C’est un joueur qui nous offre plusieurs options surtout offensivement. C’est un joueur qui a énormément de potentiel physique et technique. Il peut déborder et entrer à l’intérieur. Il s’adapte très bien. Il a attrapé la Covid en arrivant mais il fait une bonne adaptation avec le groupe.”

Le PSG sera-t-il encore actif sur le mercato ?

Pochettino : “On analyse les situations et possibilités. On travaille avec discrétion. Je suis très content du travail qui a été fait jusqu’à maintenant.”

La position préférentielle de Wijnadlum

Pochettino : “C’est un joueur qui peut apporter dans les phases offensives et défensives pour l’équipe. Il peut s’adapter pour jouer plus haut ou plus bas. Il est agressif dans les deux secteurs. Il peut marquer des buts et s’adapter à différents registres.”

Est-il heureux de jouer ce match en Israël ? Le climat à Tel-Aviv

Pochettino : “Nous sommes contents d’aller en Israël, ce sera la première fois pour moi. Ce sera une opportunité de connaitre un nouveau pays. Oui, il fera chaud mais on a joué aussi au Portugal (Faro) avec de la chaleur. Les joueurs pourront s’adapter et ce sera pareil pour les deux équipes.”

Lille favori par rapport à son effectif au complet ?

Pochettino : “En tant qu’entraîneur du PSG, je ne peux pas voir une autre équipe favorite que la mienne.”

Comment va-t-il gérer la concurrence entre Navas et Donnarumma ?

Pochettino : “Ce sera avec beaucoup de naturel et de spontanéité comme avec le reste des joueurs. Être naturel dans la relation humaine et avoir un esprit de concurrence pour élever le niveau. Tous les clubs aiment avoir 22 joueurs d’un niveau similaire. À chaque fois que le PSG va jouer, ça nous permettra d’avoir un niveau très haut.”

Pourquoi ne pas avoir mis fin aux rumeurs sur son départ cet été

Pochettino : “Nous sommes des professionnels et nous ne sommes pas là pour démentir les rumeurs. On a travaillé pendant l’été en toute tranquillité. Ni moi ni le club avons pensé à démentir les rumeurs.”