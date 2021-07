Dimanche 20 heures, faute d’être à Tel-Aviv il faudra aller sur Amazon Prime Video (ici) pour suivre et vivre le Trophée des champions entre le LOSC et le PSG. Ce vendredi matin, les Dogues s’entraîneront à 11 heures en public, à Luchin. Une séance accessible avec un pass sanitaire. Les Rouge & Bleu seront eux sur les pelouses du centre Ooredoo à 10h30, à huis clos. Ensuite, le temps des conférences de presse viendra. Jocelyn Gourvennec et l’un de ses joueurs sont attendus au micro à la mi-journée. Les interventions de Mauricio Pochettino et de Gana Gueye sont programmées pour 14 heures. Les deux équipes s’envoleront demain pour Israël.

Quoi de neuf au LOSC avant le Trophée des champions ?

Lille s’apprête à signer le milieu de terrain belge Amadou Onana (19 ans, Hambourg) contre 8 ou 9M€. Un contrat de quatre ou cinq ans est évoqué. Il doit remplacer numériquement Boubakary Soumaré, parti à Leicester. En termes d’infirmerie, tout va bien dans le Nord. Seul le gardien de but n°2, Orestis Karnezis (36 ans), la fréquente. Pour rappel, Zeki Çelik sera suspendu pour ce premier match officiel. Pour le remplacer, l’entraîneur aura le choix entre Tiago Djalo et Jérémy Pied. Concernant le défenseur portugais, comme son compatriote Xeka il risque une sanction voire une suspension ce soir de la part de la commission de discipline de la FFF. En effet, Tiago Djalo et Xeka se sont battus lors d’un match amical entre Lille et Coutrai. Ils peuvent être punis pour cela. La sanction ne prenant effet qu’à compter de lundi, les deux hommes pourront affronter le PSG.