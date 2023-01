Grace Geyoro et Gérard Prêcheur évoquent le match contre Orléans

Les Féminines du PSG vont débuter leur deuxième partie de saison avec un déplacement en 16es de finale de Coupe de France avec un déplacement à Orléans (D2 Féminine) dimanche après-midi (14h30). Grace Geyoro et Gérard Prêcheur se sont penchés sur cette rencontre.

Vainqueurs de la Coupe de France la saison dernière, les Féminines du PSG remettent leur titre en jeu avec un seizième de finale de Coupe de France contre l’équipe de D2 Féminine d’Orléans. Un match spécial pour Grace Geyoro, Orléans étant son premier club. Pour PSG TV, elle a évoqué cette rencontre spéciale pour elle. « J’étais contente lors du tirage de retourner dans le club où tout a commencé, de pouvoir retourner dans ma ville, devant mes proches, ça fait toujours plaisir. Je pense qu’ils sont également heureux de me retrouver, ça va être un bon match mais on veut repartir avec la qualification. »

Prêcheur : « On va l’aborder avec de l’ambition«

Gérard Prêcheur, le coach des Féminines du PSG, se veut ambitieux au moment d’évoquer la Coupe de France. « La Coupe de France est une très belle compétition, on va l’aborder avec de l’ambition, mais également beaucoup de sérieux et de professionnalisme comme nous sommes capables de le faire depuis le début de la saison. Les supporters ? Ils sont tellement importants pour nous, je leur souhaite une très belle année et j’espère que l’on va continuer à leur donner envie de venir nous encourager sur le bord du terrain.«