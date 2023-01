Après la Coupe du monde, Kylian Mbappé n’a pas soufflé et a tout de suite retrouvé les entraînements et les matches avec le PSG. À l’issue de la défaite contre Lens, il a été autorisé à souffler pendant une semaine.

Auteur d’une très belle Coupe du monde avec le titre de meilleur buteur de la compétition (8 buts) et un triplé en finale, Kylian Mbappé a voulu très vite revenir au PSG afin de passer à autre chose après la défaite contre l’Argentine. Il a aussi joué les deux matches de la deuxième partie de saison des Rouge & Bleu contre Strasbourg (2-1) et Lens (3-1). À l’issue de la rencontre contre les Lensois, Christophe Galtier avait expliqué qu’il allait souffler cette semaine, comme cela avait été convenu entre toutes les parties. Il a profité de ses vacances pour rejoindre les États-Unis avec son ami Achraf Hakimi. Ils étaient au match NBA des Brooklyn Nets lundi soir. Sur les réseaux sociaux, il y a eu quelques critiques, estimant qu’il manque de professionnalisme. Daniel Riolo a tenu à défendre l’attaquant (24 ans).

« Il a dix jours de vacances, il fait ce qu’il veut, non? Lui, il ne part pas entre deux matchs, il ne part pas sans l’accord du club, il part dix jours de vacances post-Coupe du monde. Ce sont les dix jours de vacances qu’il devait prendre après la Coupe du monde, qu’il n’a pas complètement pris parce qu’il est revenu pour faire les deux matchs très importants de reprise, sans prendre de vacances pour les jouer très vite, défend le journaliste dans l’After Foot sur RMC. Qu’il parte dans la nuit en jet privé ou en montgolfière, pour être à New York le lendemain voir un match de basket, il fait ce qu’il veut, il ne reviendra que dans dix jours. Quand Neymar part, ce n’est pas dans le cadre de vacances acceptées et validées par le club. Ne me parlez pas de Neymar, qui a tout démontré en termes de catastrophisme professionnel, à côté de Mbappé, qui est un exemple. »