Laporta s’impatiente du choix de Messi pour son futur

Lionel Messi arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone dans 10 jours. L’international argentin (34 ans jeudi) n’a pas encore donné d’indication sur son avenir, lui qui est aussi dans le viseur du PSG. Le président Azulgrana – Joan Laporta – s’impatiente et aimerait que son numéro 10 dévoile ses choix pour la suite de sa carrière rapidement. “Nous comprenons la position de l’autre partie et nous savons ce que nous voulons tous, donc cela se fait dans la tranquillité. Mais si vous me demandez ce que je souhaite, je dirais que le plus tôt sera le mieux, indique le président barcelonais dans une interview accordée à La Vanguardia. Cela nous aiderait à bien des égards que Messi nous dise oui le plus tôt possible.“