Griezmann : « On a la chance d’avoir Mbappé »

Kylian Mbappé a essuyé beaucoup de critiques après son Euro raté avec l’équipe de France l’été dernier, avec en point d’orgue son penalty raté lors de l’élimination contre la Suisse en huitième de finale (3-3, 5 t.a.b à 4). Mais l’attaquant du PSG (22 ans) a-t-il vraiment raté sa compétition ? Il est impliqué dans cinq des sept buts des Bleus même s’il n’a pas marqué. Son coéquipier, Antoine Griezmann a tenu à prendre sa défense.

« Je comprends son sentiment. On lui est un peu tombés dessus, et c’était un peu injuste, par rapport à son penalty raté à l’Euro, défend le numéro 7 français en conférence de presse. Il fallait y être, avoir l’envie de le tirer. Parfois ça rentre, parfois ça ne rentre pas, mais ce n’était pas de sa faute qu’on se fasse éliminer contre la Suisse. On a la chance de l’avoir, on sait que c’est un top joueur qui va tout gagner, que ce soit en club, en sélection ou individuellement. On attend de lui qu’il marque quatre, cinq buts… Mais ce qu’il fait déjà à son âge, c’est extraordinaire. C’est à nous de le mettre dans les meilleures conditions, que ce soit les journalistes, nous ses coéquipiers, ou les supporters français. Il faut profiter de lui. Je suis sûr que si on lui donne de la confiance et de la joie, il y aura des matchs comme hier et il nous fera gagner des matches.«