Kylian Mbappé exempté de décrassage après la Belgique

Kylian Mbappé – pour sa 50e sélection avec l’Equipe de France – a été l’homme du match lors de la victoire des Bleus contre la Belgique (2-3) hier soir en demi-finale de la Ligue des Nations. L’attaquant du PSG est passeur décisif sur le but de Karim Benzema et buteur sur penalty quelques minutes après. Dimanche, la France affrontera l’Espagne en finale de la compétition. À deux jours de cette rencontre, les titulaires d’hier soir avaient le droit à un décrassage. Un décrassage pour lequel Kylian Mbappé et Lucas Hernandez ont été dispensés comme le rapporte RMC Sport. « Les deux champions du monde sont restés dans une salle sous les tribunes. Ils ont fait du vélo d’appartement au bord de la pelouse avant d’effectuer des étirements et des tours de terrain avec un des kinés et le préparateur physique« , dévoile le média sportif.

En ce qui concerne les remplaçants, dans lesquels figurent Presnel Kimpembe, ils ont eu droit un échauffement avec ballons en groupe de trois, d’un toro, avant de travailler devant le but avec des centres et un jeu à trois sous la direction de Guy Stéphan. La séance d’entraînement s’est terminée avec une opposition.