Ce mercredi soir (21h00), le PSG se rend en terrain hostile pour y défier l’Ajax Amsterdam. Une entrée en lice en UWCL évoquée, ce jour, par Jackie Groenen.

L’UEFA Women’s Champions League ouvre enfin ses portes cette semaine. Le PSG débutera d’ailleurs sa campagne continentale avec un déplacement du côté de l’Ajax Amsterdam ce mercredi soir. Le coup d’envoi sera donné à 21h00. Jackie Groenen, seul néerlandaise de ce groupe rouge et bleu, a été invitée à évoquer ce choc pour le site officiel du club de la capitale.

Jackie Groenen a hâte d’en découdre

Dans un premier temps, Jackie Groenen a donc évoqué cette affiche qui attend les siennes ce mercredi soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière est impatiente de remonter sur le pont européen. « J’ai hâte de rejouer la Ligue des Champions avec ce match contre l‘Ajax. Nous allons avoir des matches tous les trois jours et c’est tellement agréable en tant que joueuse de pouvoir être autant sur le terrain et de jouer. J’ai hâte de disputer ces grands matches ici, à Paris, et de voir les supporters venir nous soutenir. C’est toujours un moment spécial. (…) « Je pense que dès que vous accédez à la phase de groupes de la Ligue des Champions, vous savez que ce sera difficile. Il y a tellement de bonnes équipes. Le football féminin évolue tellement aujourd’hui qu’il n’y a plus vraiment de matches faciles en phase de groupes de Ligue des Champions. »

La joueuse s’est également, dans le même temps, exprimée sur son bonheur d’évoluer au Paris Saint-Germain. « Je me sens vraiment bien. Je suis très heureuse d’être ici, c’est un si grand club. C’est tellement agréable de jouer tous ces grands matches, de se préparer, de sentir cette tension dans le ventre, de commencer un match en tant que titulaire. J’apprécie vraiment le fait d’être ici. C’est un très beau club. »