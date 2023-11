À la lutte avec Warren Zaïre-Emery, pour la distinction de meilleur joueur du mois d’octobre en Ligue 1, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois distingué.

Auteur de 3 buts et d’une offrande durant le mois d’octobre, Kylian Mbappé a logiquement été nominé pour remporter le trophée UNFP du mois en question. Il n’était d’ailleurs pas le seul parisien puisque Warren Zaïre-Emery figurait également dans cette sélection aux côtés du Monégasque, Alexandre Golovin. Et finalement, sans grande surprise, c’est bien le numéro 7 parisien qui a été plébiscité. C’est, en outre, la dixième fois que le capitaine tricolore est honoré de la sorte. Ce qui représente un record, un de plus.

