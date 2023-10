Groenen : « Un match important, décisif pour notre saison »

Ce soir (21 heures, chaîne DAZN), les Féminines du PSG affrontent Manchester United dans le cadre des barrages aller de l’UEFA Women’s Champions League.

Ce mardi soir, les Féminines du PSG vont lancer leur saison européenne avec le déplacement à Manchester United pour le compte du match aller des barrages de l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes voudront réaliser un bon match pour prendre un avantage avant le match retour au Parc des Princes dans huit jours. Cette rencontre contre les Red Devils sera spéciale pour Jackie Groenen. La milieu de terrain néerlandaise a en effet rejoint le PSG depuis Manchester United durant l’été 2022. Devant la presse, elle a évoqué ce choc européen.

« Ce sont deux grandes équipes qui s’affrontent »

« C’est très étrange d’être de retour ici, mais c’est aussi très plaisant. Je suis très excitée par ce match. Ce sont deux grandes équipes qui s’affrontent. Manchester United est un club que j’aime puisque j’ai joué ici, mais soyons honnêtes : demain, j’ai vraiment envie de les battre. C’est ce que nous voulons faire. Je pense que c’est logique, nous voulons participer à cette compétition et aller le plus loin possible. C’est l’une des plus grandes compétitions au monde, nous voulons donc y participer. Demain, nous aurons un match difficile à jouer, je pense, et ce sera aussi le cas la semaine prochaine. Ce n’est pas un adversaire facile pour accéder à la phase de groupes. Il s’agit d’un match important, qui sera décisif pour notre saison.«