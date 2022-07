Depuis plusieurs semaines, le PSG piste Milan Skriniar pour renforcer sa défense centrale. Mais le club de la capitale n’arrive pas à trouver d’accord avec l’Inter Milan. Les Rouge & Bleu ne veulent pas offrir plus 60 millions d’euros alors que le vice-champion d’Italie veut récupérer 70 millions. Même si des réunions ont lieu entre les deux parties, ce dossier ne semble pas se décanter.

L’Inter avait pisté Bremer – du Torino – pour remplacer l’international slovaque. Mais les Intéristes attendaient de trouver un accord avec le PSG pour Skriniar avant de se jeter dans le dossier du défenseur central brésilien, un temps annoncé dans le viseur de Paris. Mais l’Inter s’est fait doubler par la Juventus Turin dans ce dossier. Selon Fabrizio Romano, la Vieille Dame a bouclé le transfert de Bremer pour 40 millions d’euros. L’officialisation de ce transfert devrait avoir lieu dans les prochains jours. Un camouflet pour l’Inter qui pourrait avoir une incidence sur le dossier Milan Skriniar ?

Selon les informations du journaliste italien, il n’y a toujours pas d’accord entre le PSG et l’Inter pour Skriniar. Les Rouge & Bleu veulent l’international slovaque. La dernière offre parisienne serait de 50 millions d’euros mais l’Inter n’acceptera pas un départ à ce montant assure Romano. Le club milanais « n’a pas l’intention de vendre Skriniar aux conditions actuelles, surtout après avoir raté l’accord avec Bremer. »

De son côté, Gianluca Di Marzio explique que le dossier Skriniar a pris un gros coup de frein. Le club milanais laissera partir son défenseur central, encore sous contrat jusqu’en juin 2023, uniquement s’il reçoit une grosse offre que le PSG n’aurait pas l’intention d’atteindre. « C’est pour cette raison que Skriniar semble susceptible de rester à l’Inter. » Pour rappel, ce matin, la Gazzetta dello Sport indiquait qu’un revirement de situation pour l’international slovaque n’était pas à exclure, même si l’Inter pensait à Manuel Akanji (Borussia Dortmund) ou Merih Demiral (Atalanta) pour remplacer Skriniar.

