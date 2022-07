La méthode Galtier appréciée par le groupe du PSG

Pour incarner le nouveau virage pris par le PSG, les dirigeants parisiens ont décidé de placer Christophe Galtier sur leur banc. L’ancien coach lillois, qui n’était pas l’entraîneur rêvé par les supporters Rouge & Bleu, a signé un contrat de deux ans. Pour sa première expérience dans un très grand club, les attentes sont fortes autour de lui. Selon les informations de RMC Sport, le discours de Christophe Galtier « semble avoir rapidement conquis l’ensemble du groupe parisien. »

Les joueurs acceptent les nouvelles règles

Le média sportif rappelle que l’ancien entraîneur de Nice avait expliqué vouloir imposer le plus rapidement possible de la rigueur et du bien-être sur le terrain. « C’est chose faite » assure RMC Sport. Les nouvelles règles instaurées par le coach et Luis Campos – comme le déjeuner au Camp des Loges avant ou après la séance d’entraînement, ont été acceptées par les joueurs du PSG. En ce qui concerne les séances d’entraînements, elles « entretiennent l’euphorie du début de saison » selon Arthur Perrot. « Les scènes sur place ne trompent pas, avec des échanges sur la tactique, des replacements réguliers et la volonté de faire circuler le ballon toujours plus rapidement. Le tout dans la bonne humeur.«

Un PSG en 3-4-1-2 pour son premier match au Japon ?

Lors des entraînements, Christophe Galtier a travaillé sur des systèmes à trois défenseurs centraux, mais également en 4-3-3. Vous pouvez trouver notre analyse du travail de Christophe Galtier par notre journaliste Mehdi Houzi, pour tout savoir des intentions de jeu du néo-coach parisien. Hier et aujourd’hui, il a fait évoluer ses cadres en 3-4-1-2 indique RMC Sport. Un dispositif qui devrait être utilisé demain (12h30, BeIN Sports) contre le Kawasaki Frontale. Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et Marquinhos devraient être alignés, « avec devant eux Achraf Hakimi, Idrissa Gueye, Vintinha et Nuno Mendes. » Pour l’attaque, il compte placer Lionel Messi en numéro 10 juste derrière un duo Kylian Mbappé-Neymar. « Le trio de stars n’a d’ailleurs pas hésité à demander régulièrement des conseils de rotations et de circuits de passes lors des dernières séances. »