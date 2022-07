Depuis plusieurs semaines, le PSG piste Milan Skriniar. Alors qu’un accord avec l’international slovaque pour un contrat de cinq ans et un salaire de 7,7 millions d’euros, les discussions butent entre l’Inter et Paris sur le montant de la transaction. Quand le PSG ne veut pas proposer plus de 60 millions d’euros, le club milanais ne compte pas laisser filer son défenseur central pour moins de 70 millions d’euros.

Une nouvelle réunion cette semaine

Ce lundi matin, la Gazzetta dello Sport explique qu’après plusieurs jours de silence, la confiance sur la conclusion de ce dossier est de retour même si avec la restructuration du PSG rien n’est encore sûr. Le quotidien sportif italien rappelle aussi qu’une réunion doit avoir en début de semaine entre Luis Campos, Beppe Marotta (PDG Inter) et Piero Ausilio (directeur sportif). La Gazzetta qui conclut en expliquant « tant que les signatures ne sont pas apposées sur le contrat, mieux vaut garder le champagne au frigo. »