Blessée au genou droit avec l’Equipe de France, Marie-Antoinette Katoto a dû déclarer forfait pour la suite de l’Euro. L’attaquante du PSG, victime d’une fissure du ménisque et d’une rupture du ligament latéral antérieur droit, va manquer plusieurs mois de compétition. L’Equipe rapporte que la meilleure buteuse de l’histoire des Rouge & Bleu doit se faire opérer en fin de semaine.

Autre joueuse du PSG touchée lors de cet Euro, Lieke Martens. L’internationale néerlandaise s’est blessée au pied lors de la victoire des Pays-Bas contre la Suisse (4-1) hier soir. La sélection – via son compte twitter – a fait savoir qu’elle était forfait pour le reste de la compétition. Elle avait participé à tous les matches de la phase de poules, avec une passe décisive. La France et les Pays-Bas s’affronteront donc samedi soir (21 heures) sans deux de leurs meilleures joueuses.

Lieke Martens heeft tijdens de wedstrijd tegen Zwitserland een voetblessure opgelopen. Uit nader onderzoek is gebleken dat het voor haar niet meer mogelijk is om nog in actie te komen tijdens dit EK. Heel veel sterkte Lieke. 🧡https://t.co/0E8xFMM9J8

