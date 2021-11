Dans 24 heures, le PSG rencontre Manchester City dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions à l’Ethiad Stadium. Les Rouge & Bleu voudront l’emporter pour récupérer la première place du groupe. Pour cela, Mauricio Pochettino et son staff pourront compter sur la majorité de son effectif. Interrogé en conférence de presse, Ilkay Gundogan a évoqué la rencontre de demain et est revenu sur les prestations de Marco Verratti.

« Je pense que le fait que la finale de la Ligue des Champions soit toujours dans nos esprits nous donnera une certaine motivation, même si ce n’est pas nécessaire. Une fois que vous avez joué une finale, vous voulez toujours revenir en arrière…

La rencontre de demain ? Je pense que le plus gros défi, pour les deux équipes, est que les deux managers se connaissent assez bien. Malheureusement, il [Pochettino] a pu nous battre dans le passé assez régulièrement et aussi dans des matchs importants. On attend ça avec impatience. C’est une joie de jouer ce genre d’équipes et de se voir comment on est capable de faire face à ce genre d’adversaires…

Jouer à domicile ? Ce n’est pas vraiment un avantage pour nous. Il s’agit de l’approche, de la façon dont nous voulons jouer, de la manière dont nous contrôlons la possession et créons des occasions pour faire un très bon match et obtenir les trois points.

Verratti ? Il a fait un super match à l’aller. Malheureusement, je n’ai pas pu jouer le match aller à cause de blessures mais j’ai regardé chez moi et je suis tout à fait d’accord pour dire qu’il a tout bien fait ! Il n’a pas perdu une balle ! »