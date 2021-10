Guendouzi confiant avant OM / PSG

Après sa victoire face à l’Angers SCO (2-1) vendredi dernier, le PSG se prépare désormais à vivre une belle et intense semaine avec deux affiches au programme. D’abord la réception du RB Leipzig, ce mardi, dans le cadre de la 3e journée de Ligue des champions. Puis les Rouge & Bleu disputeront le choc de la 11e journée de Ligue 1 face à l’Olympique de Marseille dimanche prochain (20h45 sur Prime Video) au Stade Vélodrome. En marge de la victoire de son équipe face au FC Lorient (4-1) ce dimanche, le joueur formé au PSG – Mattéo Guendouzi – s’est exprimé sur cette prochaine rencontre face au leader du championnat. Et comme souvent, les Marseillais s’expriment dans la presse et se voient trop confiants avant le match.

« En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matches. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l’Olympique de Marseille. Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu’on peut faire quelque chose de très bien. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu’on va prendre les trois points », a déclaré Mattéo Guendouzi à Prime Video. « On sait qu’on a un gros effectif, on a un banc de très haute qualité, je ne me fais pas de souci pour l’équipe. Avant la trêve on a eu des difficultés. On a très bien débuté la saison, on s’attendait à continuer comme ça, avec la qualité qu’on a dans l’équipe, je sais qu’on peut faire une très grosse saison. »

Pour rappel depuis l’arrivée de QSI en mai 2011, le PSG possède un bilan de 19 victoires, 3 nuls et 2 défaites toutes compétitions confondues face aux Olympiens. De plus, les Parisiens joueront leur match de C1 ce mardi, tandis que l’OM affrontera la Lazio Rome jeudi en Ligue Europa, soit deux jours de récupération en plus pour les Rouge & Bleu.