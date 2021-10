Payet : « Le PSG ? Ce sera un match de Ligue des champions »

La semaine prochaine, le PSG vivra une période intense avec la réception du RB Leipzig en Ligue des champions (19 octobre) puis un déplacement sur la pelouse du Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille en Ligue 1 (24 octobre). Et à plus d’une semaine de cette rencontre, l’attaquant de l’OM – Dimitri Payet – a été questionné sur ce Clasico face aux Rouge & Bleu, dans un entretien à L’Equipe. Un match niveau Ligue des champions selon ses propos.

« Une chance face au PSG ? Toutes les équipes sont prenables. Ils se sont renforcés et ont des objectifs élevés, mais nous aussi. Ce sera un match de Ligue des champions, on se battra avec nos armes, notre nouvelle façon de jouer. Ce sera excitant car il y a plein de nouveautés. Ce sera le premier du coach (Jorge Sampaoli, ndlr), ils ont des nouveaux joueurs, nous aussi. Leo Messi en face ? Oui, pas mal lui. (Rire.) » On rappelle que l’OM détient le record incroyable de 13 défaites consécutives en Ligue des champions, une première dans cette compétition.