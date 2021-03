Gueye : “Tout le monde sera prêt, motivé et concentré à 200%”

Après trois semaines d’attente, les joueurs du PSG se préparent désormais à accueillir le FC Barcelone, dans le cadre du 8e de finale retour de Ligue des champions (10 mars). Et à deux jours de cette rencontre européenne, le milieu de terrain parisien, Idrissa Gueye, a évoqué cette confrontation retour face au club catalan, dans un entretien au site officiel du club. Il s’est notamment exprimé sur le changement d’entraîneur en janvier dernier. Extraits choisis.

Le match face au FC Barcelone

Gueye : “Comme je l’ai dit, on reste prêt pour toutes les situations. J’avais plus d’appréhension pour le match contre Brest, pour la préparation, pour la concentration, que pour des matches comme Barcelone, où je sais que tout le monde sera prêt, motivé et concentré à 200%.”

Les changements à l’entraînement avec Mauricio Pochettino

Gueye : “Il y a beaucoup d’intensité. Quand le coach est arrivé on a eu beaucoup de courses et on s’attendait à ça. On savait que c’était un coach qui aimait bien mettre de l’intensité aux entraînements et faire courir ses joueurs. On a eu beaucoup, beaucoup de travail physique parce qu’il estimait sûrement qu’on était un peu à la traîne physiquement. C’est ça qui nous a permis aujourd’hui d’être mieux sur le terrain, d’avoir un peu plus la confiance et de savoir que l’on peut terminer les matchs sans être fatigué physiquement.”

Sa progression physique

Gueye : “Je crois que c’est pareil pour tout le monde. Il a fallu un peu de temps pour reprendre la forme et essayer d’aller de l’avant, parce que c’était une période compliquée pour tout le monde. Notamment, pour nous qui sommes allés en finale (de Champions League) et qui sommes revenus tout de suite après pour enchaîner avec le championnat. C’était compliqué. On le voit avec d’autres clubs à l’étranger, c’est pareil.”