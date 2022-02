Après plus de 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint le PSG – libre de tout contrat – cet été. Mais la Pulga a du mal à s’acclimater à son nouvel environnement. En 18 matches toutes compétitions confondues, l’Argentin n’a marqué que 6 buts et délivré 6 passes décisives. Très loin de ses standards habituels. Performant en Ligue des Champions (5 buts en 5 matches), il peine plus en Ligue 1 (1 but en 12 matches). Ruud Gullit espère que Lionel Messi va retrouver sa superbe avant d’encenser Kylian Mbappé.

« Le PSG a la meilleure attaque du monde avec la MNM ? Sur le papier, oui. Je n’ai jamais vu une meilleure attaque que celle-ci sur le papier. Celui que j’admire le plus, c’est Mbappé. Les gens ne sont pas contents du fait qu’il veuille partir au Real Madrid, mais il continue de démontrer tout le talent qu’il a. Il marque beaucoup de buts, c’est admirable pour un jeune joueur comme lui. J’aime bien Neymar aussi. C’est un joueur merveilleux, que j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs fois. Il a été important dans toutes les équipes où il est passé. Il l’est aussi au PSG. Messi n’a pas encore fait à Paris les mêmes choses qu’il a accomplies à Barcelone. J’espère qu’il va retrouver la magie qu’il a dans les pieds, lance Gullit dans des propos relayés par Le Parisien. Le football français est meilleur que ce que les gens pensent. Les joueurs en France sont rapides, techniques, intelligents. Tout le monde sous-estimait la Ligue 1 et pensait que ça allait être facile pour Messi de jouer dans ce championnat. Eh bien non. C’est une belle réussite pour le PSG d’avoir fait venir Messi en France.«