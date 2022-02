Arrivée l’été dernier chez les Féminines du PSG, Stéphanie Labbé (35 ans) a décidé de prendre sa retraite en cours de saison pour des raisons essentiellement liées à sa santé mentale. Un mois après son choix, la gardienne a évoqué sa décision auprès de l’Equipe « en réponse à des questions que nous avons pu lui poser par courriel« , précise le quotidien francilien.

« Je suis capable de gérer la pression du haut niveau, ce n’est pas lié à ça. J’ai donné mon coeur et mon âme à ce sport, et je n’ai plus rien à donner, c’est tout. Je ne dirais pas que j’ai dû reconstruire ma vie. En tant qu’humains, nous grandissons et changeons constamment. Je parle aussi régulièrement avec un psychologue qui m’aide à faire rebondir des idées et les organiser de manière positive.«