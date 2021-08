Haaland figure bien dans la short-list du PSG en cas de départ de Mbappé (L’E)

Sous contrat jusqu’en 2022, l’avenir de Kylian Mbappé semble s’écrire en pointillé au PSG. Alors que les dirigeants du Real Madrid n’ont pas encore reçu de réponse concernant l’offre de 180M€ (dont 10M€ de bonus), le club de la capitale « en attend davantage, même si son souhait premier est de conserver son meilleur buteur », rapporte lequipe.fr. Et une prolongation au PSG semble à ce jour inenvisageable car « l’état des relations actuelles entre Mbappé et son employeur semblent si dégradées. »

Et en cas de départ de Kylian Mbappé avant le mardi 31 août, le PSG aurait déjà ciblé la recrue idéale pour remplacer son numéro 7. En effet, l’attaquant du Borussia Dortmund – Erling Haaland – est bien présent dans la short-list des dirigeants parisiens. Mais à quelques jours de la clôture du mercato, ce dossier semble être compliqué. En effet, son club – le Borussia Dortmund – « n’a pas l’intention de se séparer de son attaquant », mais reste à voir la réaction des dirigeants du BVB « en cas d’offre colossale, au moins supérieure à celle transmise par le Real au PSG. » Le quotidien sportif rappelle également que l’international norvégien de 21 ans – sous contrat jusqu’en 2024 – possèdera une clause libératoire de 75M€ (pouvant monter jusqu’à 100M€ en prenant en compte quelques paramètres) dès l’été 2022.

De plus, Erling Haaland remplit les critères en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Norvégien d’1m94 réalise des performances impressionnantes à seulement 21 ans. En Ligue des champions, l’attaquant a déjà marqué à 20 reprises (et 3 passes décisives) en 16 matches disputés (RB Salzbourg et Borussia Dortmund). Autre point non négligeable pour le PSG, son agent – Mino Raiola – entretient une bonne relation avec le directeur sportif des Rouge & Bleu, Leonardo, conclut L’Equipe.

Statistiques 2021-2022 d’Erling Haaland*

Bundesliga : 2 matches disputés (180 minutes) – 2 buts et 3 passes décisives

Coupe d'Allemagne : 1 match disputé (90 minutes) – 3 buts

SuperCoupe d'Allemagne : 1 match disputé (90 minutes)

