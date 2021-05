Raiola clarifie ses propos sur le PSG et la Ligue 1

Mino Raiola, célèbre agent de joueur, dont Erling Haaland, a donné une interview à AS ce samedi. Dans cette dernière, il n’a pas hésité à tacler la Ligue 1. “Le PSG est parmi les grands celui qui joue dans le pire championnat.” Une déclaration qui n’est pas passée inaperçu. Après le grand bruit de ses déclarations, Raiola a tenu à clarifier ses propos sur son compte twitter.

“Je voudrais préciser que je félicitais le PSG. Le PSG est déjà un des plus grands clubs d’Europe. Ils deviennent historiques par rapport à ce qu’ils font. Mon opinion sur le PSG est démontrée par les grands joueurs que j’ai pu accompagner là-bas, par ceux qui y sont aujourd’hui et ceux qui y seront plus tard. Mon opinion sur la Ligue 1 dépeint un lieu commun du football, se défend le super agent sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas mon avis. Le championnat est très compétitif, surtout ces dernières saisons.“