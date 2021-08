Hadji voit grand pour Achraf Hakimi au PSG

Ce dimanche, le PSG disputait sa toute première rencontre officielle de l’exercice 2021-2022 face au LOSC dans le cadre du Trophée des Champions. Et avec une équipe amputée d’une grande partie de ses cadres, les hommes de Mauricio Pochettino se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1). Côté Rouge et Bleu, l’une des seules satisfactions se nomme Achraf Hakimi.

Transfuge de l’Inter, le latéral droit marocain fait bonne impression lors de ses premiers pas sous la tunique parisienne. Face aux Lillois, le natif de Madrid a encore une fois démontré toutes ses qualités, notamment d’un point de vue offensif. Et pour Mustapha Hadji, sélectionneur adjoint du Maroc, ce ne sont que les prémices d’une histoire qui devrait être belle entre Hakimi et le club de la capitale.

“Il peut apporter énormément offensivement. Il a besoin d’espaces. Et il va en avoir avec des joueurs comme Mbappé, Neymar ou Di Maria. Ils vont lui en libérer, il va pouvoir s’insérer depuis l’arrière. Il vient de loin, avec sa vitesse, son adresse devant le but, son imprévisibilité et sa santé au beau fixe, c’est un cauchemar pour l’adversaire“, estime Mustapha Hadji dans les colonnes de L’Equipe. “Comme piston, ça peut être énorme, le coach peut exploiter tout son potentiel. Après un temps d’adaptation, je le vois créer une dizaine de buts en L1 pour le duo Neymar-Mbappé“,