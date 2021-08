Avec une équipe très largement remaniée, le PSG s’est incliné ce dimanche face au LOSC sur le score étriqué de 0-1. Une défaite qui permet à Lille de soulever le premier trophée de la saison. Comme le souligne OptaJean, cette défaite est également la toute première du club de la capitale lors d’un Trophée des Champions en 14 participations. En effet, les trois autres fois où les Rouge et Bleu n’ont pas triomphé, ils se sont inclinés aux tirs au but (2004, 2006 et 2010). Pourtant, niveau chiffres, le Paris Saint-Germain a plutôt dominé les débats avec une possession de 71% contre 29% côté Lillois. Même constat concernant les tirs : 10, dont 3 cadrés, contre 8, dont 4 cadrés. Enfin, le moins que l’on puisse dire, c’est que Mauricio Pochettino ne réussit pas ses débuts d’un point de vue statistiques à la tête de l’effectif francilien. Avec déjà 8 défaites en 35 matches, l’Argentin possède ainsi le pire ratio d’un coach sous l’ère QSI, environ 23% de rencontres perdues.