Corentin Jean après le nul contre le PSG, « c’est un exploit »

Ce soir, le PSG a ouvert le score avec un magnifique but de Lionel Messi contre Lens. Mais les Lensois – à dix contre onze – ont réussi à égaliser en fin de match par l’intermédiaire de Corentin Jean (1-1). Un match nul qui permet aux Lensois de rester dans la course pour une qualification en Europe. Le buteur du soir estime que ce nul est un exploit.

« C’est un exploit. Je pense que juste avant le rouge, on faisait un bon match. On a eu quelques situations en première période. Après le rouge, on était un peu acculés mais on a la chance de mettre ce but et ça fait plaisir, souligne Jean au micro de Canal Plus. Ça montre notre collectif, notre état d’esprit. Il fallait qu’on égalise, on l’a fait avec le cœur et la tête, je suis content pour l’équipe. »