Haise : « Si le PSG gagne, ils seront champions »

Le PSG reçoit le RC Lens ce samedi, coup d’envoi à partir de 21h00, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’annonce décisive pour le titre entre les deux premiers du championnat.

Après deux défaites consécutives, le PSG a su rebondir lors de la journée précédente en s’imposant sur le terrain de l’OGC Nice sur le score de 0-2. Kylian Mbappé et ses partenaires disposent donc désormais de six points d’avance sur leur plus proche poursuivant, le RC Lens. Cela tombe bien puisque ces deux équipes se feront face sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi en marge de la 31e journée de Ligue 1. Et à un peu plus de 48 heures du coup d’envoi de ce choc XXL, Franck Haise s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG champion en cas de victoire ?

Le coach des Sangs et Ors a, bien évidemment, conscience de l’enjeu intrinsèque à ce match. Car oui, en cas de victoire, le PSG posséderait alors neuf points d’avance et ce, à sept journées de la fin du championnat. « L’objectif sera de rester focus sur cette rencontre. S’ils gagnent, cela ne laissera plus de doute quant à leur titre. On regarde toujours les adversaires avec l’objectif de rivaliser avec chacun d’entre eux afin de finir le plus haut possible. (…) Ça a été une bonne semaine d’entraînement comme c’est le cas en général. On n’a pas fait plus de préparation que cela concernant l’adversaire. »