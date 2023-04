Samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Lens dans le cadre du choc de la 31e journée de Ligue 1. Après ses propos, sur le ton de la rigolade, sur Mbappé Facundo Medina a tenu à présenter ses excuses.

C’est le match le plus important de la fin de saison du PSG. Leader avec six points d’avance sur Lens, le club de la capitale affronte son dauphin ce week-end – au Parc des Princes – dans ce qui ressemble au match du titre. Dans un live Twitch de la chaîne Son Aviones, Facundo Medina, défenseur central du RC Lens, il avait été questionné sur son futur affrontement avec Lionel Messi et Kylian Mbappé. Sur le ton de la rigolade, il avait alors dit : « Pour moi, c’est plus difficile de marquer Leo parce que j’ai peur de le blesser. L’autre aussi est difficile à marquer, mais tu me connais, lance Medina avant d’expliquer ce qu’il ferait s’il était pris de vitesse par l’un des deux attaquants du PSG. Si Messi me passe et s’échappe, je l’accroche et je l’embrasse en lui demandant de me faire un câlin. Mbappé ? Il faudra qu’une ambulance vienne le chercher. » Des propos qui ont choqué certains. Le défenseur argentin a tenu à présenter ses excuses à Kylian Mbappé.

« Cela ne reflète pas mes valeurs »

« Au sujet de mes déclarations dans une émission en Argentine, je voulais clarifier le fait qu’il s’agissait d’un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte, qui n’était évidemment pas approprié, explique Facundo Medina sur son compte Instagram. Je n’agirais jamais de cette façon avec un collègue, encore moins avec quelqu’un que je respecte, car cela ne reflète pas mes valeurs en tant que personne et professionnelles. Mes plus sincères excuses pour ce malentendu.«