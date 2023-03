Le discours “secret” de Nagelsmann, les mots de Sadio Mané avant le match contre le PSG, Marcus Thuram n’intéresse pas le Bayern Munich. Vu et lu dans la presse allemande à J-7 du match retour de Ligue des Champions.

Le quotidien Sport Bild revient sur la brillante victoire du Bayern Munich contre l’Union Berlin le week-end dernier (3-0) et le discours incendiaire de Julian Nagelsmann qui a “probablement donné des ailes” aux Bavarois. Lors de sa prise de parole, le coach munichois s’est excusé pour certaines de ses déclarations qui auraient été mal comprises par ses joueurs. Il a également pointé du doigt la mentalité de ces derniers et a voulu montrer le chemin à prendre pour aller au bout en championnat avec comme devise : « Aimer gagner, détester perdre » ! Ceci doit être le cas dans les résultats mais aussi dans l’attitude sur le terrain avec comme propos “la mentalité est plus importante que la tactique”.

En effet, le média allemand explique que Nagelsmann a terminé son fameux discours par un point tactique… mais abordé de manière surprenante, puisqu’il a souligné que ce n’était pas cela qui était décisif dans le victoires, mais surtout la mentalité.

Sadio Mané s’est lui confié à Bild dans une interview parue ce matin et est revenu sur sa joie d’avoir retrouvé les terrains après sa blessure importante au genou :

« Ça faisait longtemps, mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Me tenir debout sur le terrain avec mes coéquipiers et avoir à nouveau le ballon à mes pieds me rend heureux. Le club s’est très bien occupé de moi. » Sadio Mané pour Bild

L’ancien joueur des Reds a par la suite évoqué le match retour contre le Paris Saint-Germain et se veut être prudent avant cette rencontre.

“Le match aller contre le PSG était trop tôt pour moi, mais le match retour était toujours dans ma tête. Nous avons bien contrôlé le match aller. La victoire 1-0 à l’extérieur nous place dans une bonne situation, même si à Munich, nous devons être incroyablement prudents contre Paris. J’ai regardé le match à la télé avec mes amis. Je suis très nerveux et je fais beaucoup de commentaires quand je regarde les matchs à la télé. Mais j’avais confiance en mes coéquipiers. Même quand Kylian Mbappé est entré. C’est un grand joueur qui a eu une influence sur le jeu, mais nos défenseurs peuvent l’arrêter. » Sadio Mané pour Bild

Alors que de nombreux médias ont évoqué un véritable intérêt du PSG pour une arrivée de Marcus Thuram à l’été 2023, où il sera libre de tout contrat, il semblerait que les Parisiens aient un concurrent en moins dans ce dossier. Selon les informations du journaliste Christian Falk, le Bayern Munich a décidé de ne pas entrer dans la course pour l’international français, bien que ce dernier soit disponible pour une arrivée libre dans 4 mois.